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Çelme takarak intikam aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2018 10:36 | Son Güncelleme

Çin'de bir restorana giren çocuk, masada oturan kadını rahatsız edince, sinirlenen kadın çelme takarak intikam aldı.

Çin'de restorana koşarak giren çocuk plastik perdeyi yemek yiyen kadının suratına çarpınca kadın sinirlerine hakim olamadı. Durumdan rahatsız olan kadın bir süre çocuğu izledi. Tam çocuk kapıdan çıkacakken çelme takan kadının hareketi güvenlik kamerasına böyle yansıdı

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Anahtar Kelimeler:
çin Çocuk çelme

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