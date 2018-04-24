Çelme takarak intikam aldı

Çin'de restorana koşarak giren çocuk plastik perdeyi yemek yiyen kadının suratına çarpınca kadın sinirlerine hakim olamadı. Durumdan rahatsız olan kadın bir süre çocuğu izledi. Tam çocuk kapıdan çıkacakken çelme takan kadının hareketi güvenlik kamerasına böyle yansıdı