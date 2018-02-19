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Cenazeyi tabuttan düşürdüler!

İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2018 19:43 | Son Güncelleme

Meksika'da yaşanan olayda, tabutu taşıdıkları sırada cenazeyi yere düşüren ekip büyük bir şok yaşadı.

Meksika'da bir helikopter kazasında hayatını kaybeden adam için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeyi gömmek için yola çıkan ekip tabutun kapağının açılmasıyla büyük şok yaşadı.

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cenaze tabut Meksika

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