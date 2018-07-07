Cep telefonu tamircinin elinde patladı

Çin'de bir cep telefonunu tamir etmeye çalışan tamirci, telefonun patlaması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Cihazı tamir için hazırlamaya çalışan adamın yüzüne aniden alevler fırlıyor. Şans eseri patlayan telefonu uzaklaştırmayı başaran tamirci herhangi bir yara almadan olaydan kurtuluyor. İşte geride kalan o dehşet patlama görüntüsü.

