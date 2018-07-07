HABER

Cep telefonu tamircinin elinde patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

Cep telefonu tamircinin elinde patladı, yaşanan o anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çin'de bir cep telefonunu tamir etmeye çalışan tamirci, telefonun patlaması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Cihazı tamir için hazırlamaya çalışan adamın yüzüne aniden alevler fırlıyor. Şans eseri patlayan telefonu uzaklaştırmayı başaran tamirci herhangi bir yara almadan olaydan kurtuluyor. İşte geride kalan o dehşet patlama görüntüsü.

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Pastalı eğlencede dehşete düşen kızPastalı eğlencede dehşete düşen kız
Otoyolda kadınların feci kavgasıOtoyolda kadınların feci kavgası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin TELEFON patlama tamir

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
BİR SÜRÜ APTAL ATEŞE BAKIP DURUYOR .SÖNDÜREYİM DİYEN YOK .
Diğer Haberler
Sahiplendiği kargalara çocuğu gibi bakıyor

Sahiplendiği kargalara çocuğu gibi bakıyor

Pastalı eğlencede dehşete düşen kız

Pastalı eğlencede dehşete düşen kız

Otoyolda kadınların feci kavgası

Otoyolda kadınların feci kavgası

Dehşet anlarını böyle kaydetti! Yüzünden vurdu

Dehşet anlarını böyle kaydetti! Yüzünden vurdu

Korkunç an! Damper adamın üzerine kapandı

Korkunç an! Damper adamın üzerine kapandı

Ameliyathaneye giren kedi ortalığı birbirine kattı

Ameliyathaneye giren kedi ortalığı birbirine kattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.