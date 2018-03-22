HABER

Cep telefonu yüzüne patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2018 11:34 | Son Güncelleme

Çin'de bir dükkanda telefonunun bataryasını değiştirmeye çalışan adam alevler içinde kaldı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Çin'de bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde telefona yakından bakarak inceleyen ve telefonunun bataryasını çıkarmaya çalışan adam, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Bir anda bataryası patlayan telefon alev aldı ve adamın yüzüne sıçradı. Patlama sırasında diğer müşteriler de dükkandan kaçtı.

Verilen bilgilere göre Çinli adam, çıkarmaya çalıştığı telefonun bataryasını başka ucuz bir batarya ile değiştirecekti. 20 Mart günü yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan bu kaza sonrası herhangi bir yaralanma bilgisi verilmedi.

Kabil'de patlama! Çok sayıda ölü varKabil'de patlama! Çok sayıda ölü var
Balıkesir'de patlama! Ekipler bölgeye sevk edildiBalıkesir'de patlama! Ekipler bölgeye sevk edildi
ABD'de patlama! Yaralılar varABD'de patlama! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin TELEFON batarya patlama

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk defa bovling oynayan adam öyle bir şey yaptı ki!

İlk defa bovling oynayan adam öyle bir şey yaptı ki!

Hatice Teyze paylaşım rekoru kırıyor

Hatice Teyze paylaşım rekoru kırıyor

Patenci gençlerin kıl payı ölümden döndüğü anlar kamerada

Patenci gençlerin kıl payı ölümden döndüğü anlar kamerada

Kağıt toplayıcısı kızın yardımına simitçi koştu

Kağıt toplayıcısı kızın yardımına simitçi koştu

Kadınların güldüren kaza kritiği kamerada

Kadınların güldüren kaza kritiği kamerada

Sokak ortasında hayrete düşüren göz muayenesi

Sokak ortasında hayrete düşüren göz muayenesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.