Cep telefonu yüzüne patladı

Çin'de bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde telefona yakından bakarak inceleyen ve telefonunun bataryasını çıkarmaya çalışan adam, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Bir anda bataryası patlayan telefon alev aldı ve adamın yüzüne sıçradı. Patlama sırasında diğer müşteriler de dükkandan kaçtı.
Verilen bilgilere göre Çinli adam, çıkarmaya çalıştığı telefonun bataryasını başka ucuz bir batarya ile değiştirecekti. 20 Mart günü yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan bu kaza sonrası herhangi bir yaralanma bilgisi verilmedi.
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