Cesur kız köpek balığını çıplak elleriyle kurtardı.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde 15 yaşındaki Ali Twachtman kıyıdaki kayalıklarda sıkışan köpek balığını çıplak elleriyle kurtardı. Twachtman'ın köpek balığını kayalıklardan çekip çıkardığı ve yeniden denize attığı anlar amatör bir kamera tarafından böyle kaydedildi.

