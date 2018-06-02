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Çiçekçi kadın öyle bir hareket yaptı ki! O anda kimse fark etmedi

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

İngiltere Middlesbrough'da yaşanan skandal olayın görüntüleri şaşkına çevirdi. Barda eğlenen kişilerin arasında bir kadının göğsüne elini uzatan çiçekçi kadın, o anlarda kimse tarafından fark edilmedi. Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra fark edilen bu detayın nedeni ise pes dedirtti.

Geçtiğimiz haftasonu yaşanan olayda 24 yaşında Abbie Morley adındaki kadın, arkadaşlarının fotoğrafını çekeceği sırada garip bir olay yaşandı. Orada bulunan gül satan bir kadın yaptığı hareketlerle skandal olaya neden oldu.

Görüntülerde Abbie Morley arkadaşlarının fotoğrafını çekecekken, çiçek satan kadın gül uzatıyor. Çekilen fotoğrafta çiçeğin de olmasını isteyen çift o sırada poz verirken çiçekçi kadın ise fotoğrafı çeken kadının göğsüne elini uzatıyor. Yaşanan bu durumu ne kadın fotoğraf çekerken ne de fotoğrafı çekilen çift fark ediyor. Fotoğrafı çeken kadının hiçbir şey fark etmemesi bu görüntüyü izleyen herkesi şaşırttı.

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24 yaşındaki Abbie Morley, bir arkadaşının eğlence düzenlediği gecede bu görüntüyü sonradan gördüğünde gözlerine inanamadı. Morley'in o anının videosunu çeken bir başka arkadaşı görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Gelen yorumlardan sonra görüntüyü izleyen Morley, fark edilen bu durum sonrasında şaşkına döndü. Genç kadın, o sırada fotoğraf çekmekle meşgul olduğunu, bu yüzden ne olduğunu anlayamadığını dile getirdi. Çiçekçi kadının dikkatini dağıtmaya çalıştığı ve bu yöntemle etraftaki arkadaşlarının da fark etmediğini söyledi.

Verilen bilgilere göre kadınların çoğu, nakit paralarını sütyenine koyduğu için, çiçekçi kadın da orada para bulma düşüncesiyle böyle bir gişirimde bulundu. Söz konusu barın yetkilileri ise olayla ilgili soruşturma başlatacaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Middlesbrough çiçekçi kadın

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