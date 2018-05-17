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Çift damperli kamyonun yük boşaltma anı izleyenleri şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

Kamyonun arkasına başka bir damper takılarak yük boşalttığı anlar izleyenleri şaşırttı.

TIR gibi gözüken kamyonun arkasına ekstra bir başka damper takılarak gerçekleştirilen ilginç yük boşaltma tekniği kameraya böyle yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon sosyal medya

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