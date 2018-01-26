Çiftlikten kaçan inek bizon sürüsüne katıldı

Polonya’da bir çiftlikten kaçan inek, Bialowieza Ormanı’nda yaşayan vahşi bizon sürüsüne katıldı.
Polonya, Avrupa’nın nadir vahşi bizon sürülerine ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki bir çiftlikten kaçan Fransız limuzin türü ineğin, Bialowieza Ormanı’nda yaşayan vahşi bizon sürüsüne katıldığı ortaya çıktı. İneğin, kendisini bizon sürüsüne kabul ettirip kışı onlarla beraber geçirdiği için kurt saldırılarından korunup hayatta kalabildiği tahmin ediliyor.
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