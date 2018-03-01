Çiftlikten kaçan köpek, anakonda tarafından yenmek üzereyken kurtarıldı

Brezilya'da amatör kameraya kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Çiftlikten kaçan köpeği aramaya giden köylüler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köylülerin aradığı köpek bir nehirde anakondaya av olmak üzereyken bulundu.
Ölümcül yılanın sarmış olduğu köpek, köylülerin yardımı ile kurtarıldı. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerse büyük ilgi gördü.
Ermenistan'dan skandal karar
Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı
CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Ankara'da seçim ittifakı istifası!
Jandarma devriye dönüşü fark etti! Yüzlerce...
Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!
Herkes Hz. İsa'nın böyle göründüğünü sanıyordu! Ancak gerçek çok başkaymış...
CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi
Okuyucu Yorumları 0 yorum