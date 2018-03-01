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Çiftlikten kaçan köpek, anakonda tarafından yenmek üzereyken kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

Brezilya'da çiftlikten kaçan köpek, anakonda tarafından yenmek üzereyken kurtarıldı.

Brezilya'da amatör kameraya kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Çiftlikten kaçan köpeği aramaya giden köylüler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köylülerin aradığı köpek bir nehirde anakondaya av olmak üzereyken bulundu.

Ölümcül yılanın sarmış olduğu köpek, köylülerin yardımı ile kurtarıldı. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerse büyük ilgi gördü.

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Anakonda köpek av

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