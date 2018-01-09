Çığ altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Fransa ile İspanya sınırındaki Pireneler'de snowboard yaparken çığ düşmesine neden olan adam, kaydedilen görüntülerde arkasından gelen çığdan son anda kurtulmayı başarıyor. Aksiyon filmlerini aratmayan sahneler, amatör kamerayla böyle kaydedildi.
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