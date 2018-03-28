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Çığ, araçları böyle yuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2018 08:36 | Son Güncelleme

Çığ, araçları böyle yuttu.

Rusya'da çığ araçları yuttu. Afrika üzerinden gelen ılık hava ve toz kütleleri Rusya'nın Elbruz dağında çığ düşmesine neden oldu. O anlar böyle görüntülendi.

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Rusya çığ

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