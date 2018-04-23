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Çıkardığı kedi sesiyle kadının aklını başından aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

Otobüs durağında oturan adam, genç kadını kedi sesi çıkartarak böyle korkuttu.

Bir otobüs durağında anlamsızca miyavlayan adam, otobüs durağından geçen kadının aklını başından aldı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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kedi sesi otobüs durağı kadın

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