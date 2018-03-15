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Çılgın gençten sıra dışı doğum günü sürprizi

İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2018 16:16 | Son Güncelleme

Rus Aleksandr İonov, kız arkadaşı için unutulmayacak bir doğum günü sürprizi hazırladı.

Aleksandr İonov, Yelena isimli kadın için vinç yardımıyla aracını 5. kata çıkardı. Daha sonra ise telefonla Yelena'yı arayan genç bir hayli ilginç doğum günü sürprizi yaptı.

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Aleksandr İonov evlilik teklifi vinç kamyon yelena

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