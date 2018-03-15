Çılgın gençten sıra dışı doğum günü sürprizi

Aleksandr İonov, Yelena isimli kadın için vinç yardımıyla aracını 5. kata çıkardı. Daha sonra ise telefonla Yelena'yı arayan genç bir hayli ilginç doğum günü sürprizi yaptı.
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