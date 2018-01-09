Çılgın köpek aslanlara böyle saldırdı

Geniş arazide iki aslanın arasında kalan köpek, erkek aslana saldırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Aslan köpeğin saldırısı karşısında tepkisiz kalırken çılgın köpek daha sonra koşarak aslanların yanından uzaklaştı. Aslanlar ise adeta bir şaşkınlık içerisinde birbirlerine bakmaya başladılar.