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Çılgın pilotun bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2018 18:51 | Son Güncelleme

Çılgın pilotun kokpit görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Şehir merkezi üzerinde Hawk 127 jet ile alçak uçuş yapan çılgın pilotun kokpit görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşanan olay böyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
pilot hawk 127 sosyal medya Avustralya

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