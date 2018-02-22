Çılgın sporcu bir anda dehşeti yaşadı

Kungsholmen'de bulunan 24 katlı binanın çatısında, meraklı gözlerin bakışları arasında atlayış için hazırlıklarını yapan adam kendini boşluğa bıraktı, ama hayatının en zor ânını yaşadı.
Atlama sırasında paraşütü çok geç açılan ekstrem sporcusu 24 katlı binanın zirvesinden asfalsta çakıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre son anda paraşütü açılan sporcunun, bina bitişiğindeki bir restoranın bulunduğu yere sert bir şekilde iniş yaptığını söylendi.
Talihsiz adam şans eseri son anda ölümden dönerken o anların görüntüsü amatör kameraya yansıdı.
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