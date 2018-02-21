Çin cenazesinde striptiz krizi.

Çin'in kırsal bölgelerinde cenaze törenlerine katılımın azalması ile birlikte aileler törenlerde genç kadınların striptiz performansı sergileyerek cenazeye daha fazla kalabalık topluyor.
Çin Hükümeti hali hazırda cenazelerde genç kadınların striptiz performansı sergilemelerini önlemek için polis denetimlerini artırırken, söz konusu organizasyonu yapanlara 'mühtehcen gösteriler organize etmek'ten 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Ancak bu yasaklara rağmen hala yasadışı yollarla cenaze için striptiz gösterileri hale devam ediyor.
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