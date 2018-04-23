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Çin'de akılalmaz olay! Başına köpek düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Binaya girmeye çalışan kadınlardan birinin başına, köpek düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin’de kaydedilen görüntülerde iki kadının sokakta yürüdüğü görülüyor. Binaya girmeye çalışan kadınlardan birinin başına, köpek düşüyor. Köpek kısa sürede kalkıp kaçarken, talihsiz kadınsa yerde hareketsiz kalıyor.

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çin kadın köpek

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