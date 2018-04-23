Çin'de akılalmaz olay! Başına köpek düştü

Çin’de kaydedilen görüntülerde iki kadının sokakta yürüdüğü görülüyor. Binaya girmeye çalışan kadınlardan birinin başına, köpek düşüyor. Köpek kısa sürede kalkıp kaçarken, talihsiz kadınsa yerde hareketsiz kalıyor.
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