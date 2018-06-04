Çin'de bir adam vasiyeti üzerine arabasıyla gömüldü

Çin’de yaşayan ve araba tutkunu bir kişi, ölmesi halinde kendisinin otomobiliyle toprağa verilmesini vasiyet etti. Vatandaş hayatını kaybettiğinde ise ailesi ve yakınları vasiyetini unutmadı ve adamı otomobilinin içinde toprağa gömdü. Çinli vatandaşın gömülme anı ise sosyal medya gündemine oturdu.

