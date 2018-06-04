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Çin'de bir adam vasiyeti üzerine arabasıyla gömüldü

İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

Çin'de hayatını kaybeden bir kişi, vasiyeti üzerine otomobiliyle defnedildi.

Çin’de yaşayan ve araba tutkunu bir kişi, ölmesi halinde kendisinin otomobiliyle toprağa verilmesini vasiyet etti. Vatandaş hayatını kaybettiğinde ise ailesi ve yakınları vasiyetini unutmadı ve adamı otomobilinin içinde toprağa gömdü. Çinli vatandaşın gömülme anı ise sosyal medya gündemine oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
çin araba vasiyet

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