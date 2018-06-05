HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çin'de intihar girişimini polis engelledi

İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde bir köprüden atlamaya çalışan kadının hayatını polis kurtardı.

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde intihar etmek için köprüye çıkan kadını, polis çabaları sonucu son anda kurtardı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kadını ikna edemeyince bir anda yakalayarak yukarı çekti. Köprüden yukarı çekilen kadın olay yerinden uzaklaştırıldı. (İHA)

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Tencerede haşlanan kerevit, sıkışan kolunu koparıp kaçtıTencerede haşlanan kerevit, sıkışan kolunu koparıp kaçtı
İstanbul'da İstanbul'da "Makas" Kazası Kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin intihar kadın polis kurtarma

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü

Eski sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü

Tencerede haşlanan kerevit, sıkışan kolunu koparıp kaçtı

Tencerede haşlanan kerevit, sıkışan kolunu koparıp kaçtı

İstanbul'da "Makas" Kazası Kamerada

İstanbul'da "Makas" Kazası Kamerada

Yüzlerce tuğla çocukların üzerine yıkıldı

Yüzlerce tuğla çocukların üzerine yıkıldı

Oynadığı horonla sosyal medyada ilgi gördü

Oynadığı horonla sosyal medyada ilgi gördü

Vicdansız adam, seçim arabasından inip çocuğa tokat attı

Vicdansız adam, seçim arabasından inip çocuğa tokat attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.