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Çin'de kum fırtınası tüm kenti yuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 28.07.2018 10:54 | Son Güncelleme

Çin'de meydana gelen kum fırtınasında, gökyüzü toz bulutuyla kaplandı.

Çin'in Golmud kenti kum fırtınasının etkisi altına girdi ve kent toz bulutuyla kaplandı, görüş mesafesi 100 metreye kadar indi. Kum fırtınasında can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kum Fırtınası

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