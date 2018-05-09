HABER

Çin'de otobüse binen insanları trolleyen Adanalı genç

İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2018 21:25 | Son Güncelleme

Adanalı genç oturan kadına efsane bir cevap verdi. Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü.

Otobüs kültüründe yer alan kahyaları taklit ederek Çin'deki insanları troll'leyen gençten muhteşem bir video! Adanalı genç yaklaşan otobüse insanları bir güzel bindirdikten sonra oturan kadına efsane bir cevap veriyor.

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamleABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!
İnce-Erdoğan görüşmesinde neler konuşuldu?İnce-Erdoğan görüşmesinde neler konuşuldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin adanalı genç

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pusuya düşürülen kedinin efsane kaçışı

Pusuya düşürülen kedinin efsane kaçışı

Polonya'da ilginç görüntü! Tüm otoyol çikolata kaplandı

Polonya'da ilginç görüntü! Tüm otoyol çikolata kaplandı

Balona röveşatanın ardından saksıya tekme kamerada

Balona röveşatanın ardından saksıya tekme kamerada

Taksinin ani freni kazaya sebep oldu

Taksinin ani freni kazaya sebep oldu

Köz halindeki odunu yiyen adam sosyal medyada ilgi odağı oldu

Köz halindeki odunu yiyen adam sosyal medyada ilgi odağı oldu

Motosikletlinin tehlikeli şovu kazayla bitti

Motosikletlinin tehlikeli şovu kazayla bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.