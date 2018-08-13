Çin'deki toprak kayması kamerada

Dağlık bir bölgede meydana gelen heyelan sırasında tam 30 bin metrekü toprak heyelana uğradı. Bölgede günlerdir devam eden şiddetli yağışlar, toprağın doyum noktasına ulaşmasına neden oldu. Doyan toprak yamaçtan dalga dalga koptu, yola doğru kaydı.

Meydana gelen olayda yol, toprak ve taş nedeniyle kapanırken can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Yetkililer yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çin'de her yıl özellikle muson mevsiminde binlerce metreküp toprak heyelana maruz kalıyor.



