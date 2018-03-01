Çin'den sipariş ettiği ürünü denerken kaşlarını kaybetti

Çünkü kaşlarına sürdüğü şeyi çok fazla bekletmişti. Çin'den sipariş ettiği şeyin kutusunu Çince bilmediği için okuyamayan kadın 30 dakika boyunca bekletme işlemini sürdürdü. Kaşlarını kaybettikten sonra dersini alan kadın kullanıcı yorumlarını okuduğunda ise sadece 5 dakika bekletmesi gerektiğini öğrendi. Ancak iş işten geçmişti...