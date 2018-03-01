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Çin'den sipariş ettiği ürünü denerken kaşlarını kaybetti

İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

İngiliz kadın Poppy Gasson internetten sipariş ettiği kaşlar için renklendiriciyi kullanıyordu. O anları da videoya kaydetmek isteyen Poppy birkaç saniye sonra şok içinde kaldı.

Çünkü kaşlarına sürdüğü şeyi çok fazla bekletmişti. Çin'den sipariş ettiği şeyin kutusunu Çince bilmediği için okuyamayan kadın 30 dakika boyunca bekletme işlemini sürdürdü. Kaşlarını kaybettikten sonra dersini alan kadın kullanıcı yorumlarını okuduğunda ise sadece 5 dakika bekletmesi gerektiğini öğrendi. Ancak iş işten geçmişti...

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Çin kaş poppy renklendirici

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