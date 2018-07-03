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Çin'in Siçuan eyaletinde yol böyle çöktü

İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2018 08:32 | Son Güncelleme

Çin'in Siçuan eyaletinde yol çöktü, o anlar böyle görüntülendi.

Guang'an kentinde istinat duvarıyla desteklenen yol bir anda yerle bir olurken, o anda yoldan geçen yaya ve araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çökme sonucu bölgede büyük bir yarık oluşurken, önemli ölçüde maddi hasar da meydana geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin yol çökme

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