Çin'in Siçuan eyaletinde yol böyle çöktü

Guang'an kentinde istinat duvarıyla desteklenen yol bir anda yerle bir olurken, o anda yoldan geçen yaya ve araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çökme sonucu bölgede büyük bir yarık oluşurken, önemli ölçüde maddi hasar da meydana geldi. (İHA)

