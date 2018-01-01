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Cinayet gibi kaza kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 01.01.2018 14:45 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Çin'de yolun karşısına geçmek isteyen çifte, hızla üzerlerine gelen otomobil çarptı. Olayda kadın ve erkek metrelerce öteye savruldu. Cinayet gibi kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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çin Kaza

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