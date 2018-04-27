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Çinli adamdan kız arkadaşına mide bulandıran şaka

İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir şakanın görüntüsü pes dedirtti.

Çin'de kaydedildiği tahmin edilen ve sosyal medyada yayılan görüntü ilgiyle izlendi. Görüntülerde bir bardakta bulunan içeceği içen adam, daha sonra kız arkadaşıyla aynı anda tekrar içmek için bardağı uzatıyor.

Bardakta bulunan içecek iki pipetle aynı anda içildikten sonra o anları videoya kaydeden adam sürpriz sonu gösteriyor. Bardaktaki pipet uçlarının, içeceğin içinde birbirine bağlı olduğunu ortaya çıkarıyor. O anları gösteren adam kahkahaya boğulurken, şaka mağduru kadının ise midesi bulanıyor. İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
çin şaka pipet

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