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Çinli kadın yamaç paraşütü yaparken gökyüzünde bayıldı

İLGİNÇ HABERLER | 16.01.2018 17:16 | Son Güncelleme 2 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pilot eşliğinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan Çinli turist gökyüzünde bayıldı. İnişe geçtiği sırada çığlıklar atarak hareketsiz kalan Çinli kadın turistin görüntüleri yamaç paraşütü kamerasından da saniye saniye görüntülendi.

Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için Denizli'nin Pamukkale ilçesine gelen Çinli turist Xıija Jin (27) dinamit tepesi mevkiinde pilot Uğur Özkaya ile birlikte yamaç paraşütü için havalandı. Bir süre havada kalan pilot ve Çinli kadın turist, manzaranın tadını çıkartırken Xıija Jin (27), inişi geçildiği sırada fenalaştı. Çığlık atmaya başlayan Çinli kadın kısa bir süre sonra bayıldı. Yolcusunun hareketsiz halde kaldığını gören pilot Uğur Özkaya, Çinli kadını yere indirdikten sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşanan bu anlar ise pilot Uğur Özkaya'nın paraşütteki kamerasına saniye saniye yansıdı

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale yamaç paraşütü çinli kadın

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