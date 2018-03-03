HABER

Cips tutkunu köpek bakkaldan cipsi böyle aşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

Giresun’da cips tutkunu bir köpeğin bakkaldan aşırdığı cips böyle görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.

Mahalle sakinleri tarafından ‘Paşa’ ismi verilen köpek belediye tarafından yapılan kulübesinin yan tarafında bulunan büfeden cips tezgahına yanaşarak ağzıyla gözüne kestirdiği cips paketini iki hamlede yerinden alarak kulübesine götürdü. Bu anlara şahit olan bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.

Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!
Türkiye genelinde operasyon!Türkiye genelinde operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun Bakkal Cips köpek

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölüm böyle geldi! O anlar kamerada

Ölüm böyle geldi! O anlar kamerada

Dehşete düşüren kaza! Kadın metrelerce uçtu

Dehşete düşüren kaza! Kadın metrelerce uçtu

Rüzgarla karın muhteşem buluşması böyle görüntülendi

Rüzgarla karın muhteşem buluşması böyle görüntülendi

Türk bayrağını böyle indirdiler

Türk bayrağını böyle indirdiler

Bozulan motosikleti üzerindeki aileyle birlikte eşarpla çekip götürdü

Bozulan motosikleti üzerindeki aileyle birlikte eşarpla çekip götürdü

Güzel bloggerın çiçek ekme videosu sosyal medyayı salladı

Güzel bloggerın çiçek ekme videosu sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.