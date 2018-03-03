Cips tutkunu köpek bakkaldan cipsi böyle aşırdı

Mahalle sakinleri tarafından ‘Paşa’ ismi verilen köpek belediye tarafından yapılan kulübesinin yan tarafında bulunan büfeden cips tezgahına yanaşarak ağzıyla gözüne kestirdiği cips paketini iki hamlede yerinden alarak kulübesine götürdü. Bu anlara şahit olan bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.