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Çit engeline rağmen köpekle oynayan ufaklık

İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

Köpekle oynamak için çitleri dert etmeyen küçük çocuk izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Komşunun köpeğiyle oynamak için aradaki engeli dert etmeyen ufaklığın görüntüsü izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek Çocuk

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