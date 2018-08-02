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Çocuğu yerine cansız mankenin elini tuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2018 23:09 | Son Güncelleme

Cansız çocuk mankenini çocuğu zanneden babanın o anları...

Ailesi ile giyim mağazasında dolaşan adam, çocuğu yerine cansın mankenin elini tutup ilerlemeye çalışınca ortaya bu görüntüler çıktı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
manken Çocuk

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