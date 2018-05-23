Çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı.

Gündeme çok sık şekilde yürüyen merdiven kazalarıyla gelen Çin'den yeni bir video geldi. Yürüyen merdivende başıboş şekilde bırakılan çocuklar, bu durumu dehşete çevirdi.

Yürüyen merdivenden çıkan çocuğun eli bir anda sıkıştı. Dehşet olayın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ebeveynlerinin denetimi olmayan çocuğun eli sıkışınca, diğer çocuk ne yapacağını bilemedi. İşte o olay ve sonrasında yaşananların görüntüsü.

