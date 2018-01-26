Çocuk bir anda metrelerce havaya fırladı

Çin'de geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kanalizasyon kapağıyla oynayan çocuk gaz sıkışması nedeniyle bir anda metrelerce havaya fırladı. Korkunç anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Çocuğun sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.
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