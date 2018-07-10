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Çocuk kaçırma girişimi kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir çocuk kaçırma girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ABD’de Kaliforniya eyaleti, Victorville ilçesinde bir cep telefonu mağazasında yaşandı. Kapıya yakın bir noktada bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu, hızla içeri giren bir şahıs tarafından kaçırılmak istendi.

Küçük çocuğun çığlık atmasıyla durumun farkına varan ebeveynler, hemen kızlarının peşine düştü. Şahıs kızı bırakıp kaçarken, küçük çocuğun annesi olayın şokuyla uzun süre ona sarıldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçırılma ABD Çocuk

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