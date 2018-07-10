Çocuk kaçırma girişimi kamerada

Olay ABD’de Kaliforniya eyaleti, Victorville ilçesinde bir cep telefonu mağazasında yaşandı. Kapıya yakın bir noktada bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu, hızla içeri giren bir şahıs tarafından kaçırılmak istendi.
Küçük çocuğun çığlık atmasıyla durumun farkına varan ebeveynler, hemen kızlarının peşine düştü. Şahıs kızı bırakıp kaçarken, küçük çocuğun annesi olayın şokuyla uzun süre ona sarıldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama
İzmir'de 250 kiloluk yaban domuzunu avladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama
Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı
Böylesi görülmedi! 62 yaşındaki adamın anüsünden öyle bir şey çıktı ki...
Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi
Prens Charles'ın vaftiz kızı öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Sokağın ortasında kalçasından ısırdı!
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Okuyucu Yorumları 0 yorum