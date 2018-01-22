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Çocukları için evin bahçesine kayak parkuru yaptı

İLGİNÇ HABERLER | 22.01.2018 18:08 | Son Güncelleme 2 saat önce

Çocukları için evin bahçesine kayak parkuru yaptı

Çocuklarına kış mevsiminin keyfini çıkarabilmeleri için bahçesine harika bir kayak parkuru inşa eden baba.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk baba kış Parkur

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