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Çocukları için kamyonun önüne atlayan anne!

İLGİNÇ HABERLER | 07.02.2018 10:16 | Son Güncelleme

Çocukları için kamyonun önüne atlayan annenin görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yolun karşısına geçen çocuklar bir anda yaklaşan 7.5 tonluk kamyonun önüne atlıyor. O anda kamyonu gören çocukların anneleri de kendini yola atıyor. İşte o korku dolu anlar. Görüntüler İngiltere North Walsham'da kameya alındı.

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ingiltere anne Çocuk

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