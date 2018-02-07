Çocukları için kamyonun önüne atlayan anne!

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yolun karşısına geçen çocuklar bir anda yaklaşan 7.5 tonluk kamyonun önüne atlıyor. O anda kamyonu gören çocukların anneleri de kendini yola atıyor. İşte o korku dolu anlar. Görüntüler İngiltere North Walsham'da kameya alındı.
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