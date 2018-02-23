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Çocukların çamur oyunu izlenme rekoru kırıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 23.02.2018 21:43 | Son Güncelleme

Taş kağıt makas oynayarak birbirlerinin kafasını çamura bulayan çocuklar kendilerine eğlenceli bir oyun bulmuş.

Kazanan kaybedenin kafasını çamura gömüyor. Taş kağıt makas oynayarak birbirlerinin kafasını çamura bulayan çocuklar kendilerine eğlenceli bir oyun bulmuş. Çocukların komik oyunu sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

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Çocuk çamur oyun

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