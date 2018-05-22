HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 10:07 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen 2 çocuğun görüntüsü görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Çocukların canlarını hiçe saydıkları o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ümraniye Madenler Mahallesi mevkiinde bir özel halk otobüsüne tutunarak ilerleyen 2 çocuğun adeta ölüme yolculuğu kameraya yansıdı. Otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen çocukların görüntüsü yürekleri ağza getirdi.

Bir süre bu şekilde ilerleyen çocukların tehlikeli yolcuğunu gören bir sürücü otobüs sürücüsünü uyarınca çocuklar korkup kaçtı. Küçük çocukların tehlikeli yolculuğu ve sürücünün yaptığı uyarı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyorKilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor
Küçük kız traktörün kasasından böyle düştüKüçük kız traktörün kasasından böyle düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul tehlikeli yolculuk

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trenin altında kalan kadının mucize kurtuluşu

Trenin altında kalan kadının mucize kurtuluşu

Kedinin zor anları! Fare bir türlü bırakmadı

Kedinin zor anları! Fare bir türlü bırakmadı

Kereste yüklü kamyon otobüse ortadan çarptı

Kereste yüklü kamyon otobüse ortadan çarptı

Böyle hırsızlık görülmedi! Çantalarını elleriyle bıraktılar

Böyle hırsızlık görülmedi! Çantalarını elleriyle bıraktılar

Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Küçük kız traktörün kasasından böyle düştü

Küçük kız traktörün kasasından böyle düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.