Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Ümraniye Madenler Mahallesi mevkiinde bir özel halk otobüsüne tutunarak ilerleyen 2 çocuğun adeta ölüme yolculuğu kameraya yansıdı. Otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen çocukların görüntüsü yürekleri ağza getirdi.
Bir süre bu şekilde ilerleyen çocukların tehlikeli yolcuğunu gören bir sürücü otobüs sürücüsünü uyarınca çocuklar korkup kaçtı. Küçük çocukların tehlikeli yolculuğu ve sürücünün yaptığı uyarı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)
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