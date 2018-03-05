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Çölde meydana gelen 'sel' böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2018 08:51 | Son Güncelleme

Çölde meydana gelen 'sel' böyle görüntülendi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilgiyle izlendi. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen videoda, sel sularının geliş anı amatör kameraya böyle yansıyor. O sırada sel sularından kurtulmaya çalışan aracın görüntüsü de dikkat çekiyor.

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sel çöl

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