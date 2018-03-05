Çölde meydana gelen 'sel' böyle görüntülendi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilgiyle izlendi. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen videoda, sel sularının geliş anı amatör kameraya böyle yansıyor. O sırada sel sularından kurtulmaya çalışan aracın görüntüsü de dikkat çekiyor.
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