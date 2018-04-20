Çöp kovasıyla boks yaptı

Kent merkezinde rastladığı çöp kovalarıyla antrenman yapan Ümit Avlık’ın tek hayali profesyonel boksör olmak. Yaşadığı ilçede herkes tarafından sevilen Ümit Avlık, “Tek hayalim sanatçı ve boksör olmak. Her zaman bu hayallerimi düşünüyorum. Pazarcık gençlerimize zaman zaman türküler söylüyorum. Kendimi şarkılarla buluyorum. Hıncımı çöp kovalarından alıyorum. Karşıma rakip bekliyorum” dedi. (İHA)
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