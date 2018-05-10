Çorum'da mezarlıkta canlı yayın yapan muhabiri korkutan yaşlı amca.

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kız için bölgeye giden muhabir, tedirgin bir şekilde canlı yayın yaptığı sırada arkadan yaklaşan yaşlı adam tarafından korkutuluyor. Sessizce yaklaşarak muhabiri bir hayli korkutan adam, "Korkmayın böyle şeylerden" diyerek bölgeden uzaklaşıyor.

