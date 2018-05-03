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Cumhurbaşkanını seçen papağan sosyal medyada fenomen oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanını fotoğrafından tanıyıp ismini söyleyerek öpücük atan papağan sosyal medyada fenomen oldu.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına bakarak öpücük atan papağan vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Tıklama rekoru kıran paylaşımda yeşil renkli Pakistan cinsi papağan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yanına giderek öpücük atmaya başlıyor. Gagasını fotoğrafa değdiren papağan Cumhurbaşkanının adını ve soyadını söylüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
papağan Cumhurbaşkanı Erdoğan

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