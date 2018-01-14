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Daha önce böylesi görülmedi! İşte pazarın baterist mısırcısı

İLGİNÇ HABERLER | 14.01.2018 20:55 | Son Güncelleme 10 saat önce

Birbirinden yetenekli insanların yer aldığı pazar yerlerinden birinde kaydedilen görüntüsü ile baterist mısırcı sosyal medyayı salladı

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Anahtar Kelimeler:
Pazar mısır baterist mısırcı

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