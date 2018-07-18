Damat drift yaptı, sağdıcı havaya ateş açtı....O anlar saniye saniye kamerada

Geçen yıl bir düğünde yaşanan çılgınlığın görüntüsü sosyal medyaya yeni düştü. Nilüfer İlçesi'nde gelin arabasını süren damat, üstü açık otomobiliyle drift yaparken, arkada oturan, iddialara göre sağdıcı olduğu öğrenilen şahıs ise havaya ateş ediyor.

Yanında oturan kadın, cep telefonu ile çektiği o anları sosyal medyada paylaştı. Video tıklanma rekoru kırdı. Çevredeki vatandaşlar bu duruma tepki göstermese de, ön tarafta oturan gelinin bu durumdan memnun olduğu gözlerden kaçmıyor. (İHA)

