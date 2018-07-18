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Damat drift yaptı, sağdıcı havaya ateş açtı....O anlar saniye saniye kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 18.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

Bursa'da bir damat arabayla drift yaparken, sağdıcıysa silahla havaya ateş açtı.

Geçen yıl bir düğünde yaşanan çılgınlığın görüntüsü sosyal medyaya yeni düştü. Nilüfer İlçesi'nde gelin arabasını süren damat, üstü açık otomobiliyle drift yaparken, arkada oturan, iddialara göre sağdıcı olduğu öğrenilen şahıs ise havaya ateş ediyor.

Yanında oturan kadın, cep telefonu ile çektiği o anları sosyal medyada paylaştı. Video tıklanma rekoru kırdı. Çevredeki vatandaşlar bu duruma tepki göstermese de, ön tarafta oturan gelinin bu durumdan memnun olduğu gözlerden kaçmıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa düğün eğlence drift silah

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