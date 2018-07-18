Damat drift yaptı, sağdıcı havaya ateş açtı....O anlar saniye saniye kamerada

Geçen yıl bir düğünde yaşanan çılgınlığın görüntüsü sosyal medyaya yeni düştü. Nilüfer İlçesi'nde gelin arabasını süren damat, üstü açık otomobiliyle drift yaparken, arkada oturan, iddialara göre sağdıcı olduğu öğrenilen şahıs ise havaya ateş ediyor.
Yanında oturan kadın, cep telefonu ile çektiği o anları sosyal medyada paylaştı. Video tıklanma rekoru kırdı. Çevredeki vatandaşlar bu duruma tepki göstermese de, ön tarafta oturan gelinin bu durumdan memnun olduğu gözlerden kaçmıyor. (İHA)
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz
Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Gören gözlerine inanamadı! Estetik bağımlılığının bu kadarına pes
Okuyucu Yorumları 0 yorum