Damat kendi düğününde böyle vuruldu!

Hindistan'ın Uttar Paradeş eyaletinde gerçekleşen bir düğünde Sunnil Verma adındaki damadın saldırıya uğradığı görüntüler saniye saniye kameraya kaydedildi.
Görüntülerde misafirlerle birlikte kutlama yapan damat kimsenin ne olduğunu anlamadığı bir anda göğsünü tutuyor. Olay anı videosunda görüntüye göre arkada duran turuncu giysili adamın silahının ateş aldığı görülüyor. Damadın hayatını kaybettiği olayda araştırma sonrası turuncu giysili adamın polis tarafından arandığı bilgisi verildi.
Polis, kaza veya silahlı saldırı olduğu ihtimali üzerinde dururken olay anına ait başka görüntüleri de araştırıyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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