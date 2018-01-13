Damat ve arkadaşları sosyal medyada rekor kırdı

Bir düğünde damat ve arkadaşlarının "Bahçe duvarından aştım" türküsü eşliğinde oynadıkları oyun sosyal medyada kısa sürede 1 milyon kez izlendi.
Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu
Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar
İlk gay prensten sarayda büyük hamle
'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter
Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var
Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı
'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım
Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor