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Damat ve arkadaşları sosyal medyada rekor kırdı

İLGİNÇ HABERLER | 13.01.2018 11:55 | Son Güncelleme 4 saat önce

Bir düğünde damat ve arkadaşlarının "Bahçe duvarından aştım" türküsü eşliğinde oynadıkları oyun sosyal medyada kısa sürede 1 milyon kez izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
düğün damat türkü

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