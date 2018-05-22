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Defalarca takla attı ama sonrasını görenler şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

Hurdaya dönen aracın içinden rahat bir şekilde çıkan adam izleyenleri şaşırttı.

Otoyolda takla atarak hurdaya dönen aracın içinden inen adamın görüntüleri şaşırtıyor. Adam aracın içinden rahat bir tavır sergileyerek iniyor. İşte o anlar...

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Kaza adam

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