Dehşet anı kamerada! Turistlerin üzerine tavan çöktü

Acil servis ekipleri enkaz altında kalan turistler için olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yaralı tursitler tedavi için yakındaki hastaneye götürüldü. Yetkililerin olayın nedenini belirlemek için çalışması sürerken soruşturma tamamlanana kadar kazanın meydana geldiği yerin kapalı kalacağı belirtildi.

