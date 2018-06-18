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Dehşet anı kamerada! Turistlerin üzerine tavan çöktü

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

Çin'de Huayin kentindeki kaza sırasında yürüyen merdivenleri kullanan turistlerin üzerine tavanın çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Acil servis ekipleri enkaz altında kalan turistler için olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yaralı tursitler tedavi için yakındaki hastaneye götürüldü. Yetkililerin olayın nedenini belirlemek için çalışması sürerken soruşturma tamamlanana kadar kazanın meydana geldiği yerin kapalı kalacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
tavan çin Kaza

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