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Dehşet anı! Motosiklet paramparça oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Tayland’da meydana gelen korkunç kaza, saniye saniye kameraya yansıdı.

Tayland’da hızla seyreden bir otomobil, yola çıkan motosikletliye çarptı. Korkunç kazada motosiklet paramparça olurken, sürücü de metrelerce öteye uçtu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa saniye saniye bir aracın kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND Motosiklet Kaza

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