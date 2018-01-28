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Dehşet anları saniye saniye kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 28.01.2018 18:20 | Son Güncelleme 1 saat önce

Gemideki dehşet anları saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
dalga gemi

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